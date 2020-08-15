В Одесі жінка покинула 8-місячного сина у гуртожитку та без жодних пояснень зникла. Дитину залишила в подруги, яка, не дочекавшись повернення матері, віддала немовля її колишньому співмешканцю, а той – хрещеній малюка.

Зрештою люди повідомили про ситуацію до поліції. Про це розповіли на офіційному сайті Національної поліції.

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Зважаючи на загрозу життю та здоров’ю дитини, співробітники поліції разом з працівниками місцевої Служби у справах дітей передали хлопчика до одного зі спеціалізованих дитячих будинків. Лікарі оцінили його стан здоров’я як задовільний.

Зараз правоохоронці розшукують матір немовляти. Повідомили, що вона неодноразово притягувалася до відповідальності за зайняття проституцією.

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До Служби у справах дітей вже направлені матеріали щодо розв'язання питання про позбавлення жінки батьківських прав та поміщення хлопчика до центру реабілітації.

Дивіться відео Національної поліції: