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      Мати-пенсіонерка депутата Іванчука побудувала розкішний маєток

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      Мати депутата Іванчука побудувала маєток
      Мати депутата Іванчука побудувала маєток / facebook.com

      Мати депутата Андрій Іванчука, пенсіонерка Любов Чернишова, за час депутатства сина побудувала розкішний будинок.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кандидат у народні депутати України по 88 виборчому округу Василь Крутчак.

      "Маєток справляє враження своїм масштабом і якістю. Враження справляє також і ландшафт двору маєтку.

      І вся ця розкіш належить пенсіонерці Чернишовій Любові Миколаївні, яка є мамою народного депутата Андрія Іванчука і саме в період депутатства свого сина Любов купує у 2015 році старенький будинок і трошки перебудовує його в розкішний особняк", – повідомляє Крутчак.

      Крім цього кандидат у нардепи зазначає, що швидше за все, Іванчуку доведеться пояснювати все відповідним органам, якщо при владі втриматися не вийде.

      "Тепер стає зрозумілим, чому Андрій Іванчук знову так вперто рветься до влади. Тому в разі непотрапляння до парламенту Іванчуку швидше за все доведеться пояснити відповідним органам, як так вдалося його мамі-пенсіонерці розбагатіти саме в період його депутатства?", – зазначає Крутчак.

      Нагадаємо, дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня.

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      Теги: Новини України Елітна нерухомість
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