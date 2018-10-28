Матір втопила власних дітей: деталі моторошної трагедії в Києві

Тіла 2 дітей, яких втопила рідна матір у Дарницькому районі Києва, рятувальники витягли з озера Срібний кіл. У мережі також з’явилась інформація про те, що підштовхнуло жінку до такого страшного вчинку.

24 канал повідомляв, що 26 жовтня у Києві матір втопила 2 своїх дітей – 6-річну Ганну та 5-річного Данила Бабкіних. Спершу брата з сестрою розшукувала поліція, а в неділю вже стало відомо, що дітей втопила в озері їхня матір Катерина Бабкіна. Жінка зізналась у скоєному. Вона теж хотіла втопитись, проте не змогла.

Причиною вчинку матері 2 дітей стало те, що батько пішов з родини і одружився з іншою жінкою. Також відомо, що матір з батьком дітей розлучились півтора року тому.

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У день зникнення дітей телефон хлопчика знайшов консьєрж. Дізнавшись про це, батько звернувся до поліції.

Як розповіли правоохоронці, 26 жовтня Катерина забрала дітей, нагодувала в піцерії Mister Cat і відвела купатися на озеро. Там жінка втопила брата з сестрою, після чого вирушила пішки в сторону Чернігівської області по трасі, де її затримала поліція.

Коли підозрювану привезли на місце злочину, вона поводилась спокійно і не заперечувала свою провину. Ступінь осудності жінки визначать у психіатричній лікарні. Їй загрожує покарання до 15 років або довічне ув'язнення.

Дивіться відео з місця у Києві, де матір втопила своїх дітей: