Правовий ВНЗ провів конкурс "Міс та Містер Університет-2009".

"Майбутнє України в руках талановитої молоді" - такий проект презентували цього року у Київському університеті права Національної академії наук України. Його ініціатор - ректор Юрій Бошицький наголошує - мало дати студенту тільки базові наукові знання - молодь потребує і всебічної духовної освіти. Юрій Бошицький (ректор Київського університету права НАН України): "Враховуючи те, що сьогодні відчутна певна зменшеність духовності в суспільстві. І враховуючи те, що наш вуз готує майбутніх правознавців, які в перспективі будуть вирішувати долю країни. Нам дуже хочеться, щоб ці люди були духовно збагаченні, розвинуті гармонійно." У рамках проекту студенти-правники взяли участь у конкурсі "Міс та Містер Університет 2009". 20 дівчат і хлопців демонстрували свої вміння, хист та зовнішню привабливість у трьох етапах конкурсу: презентація, талант, дефіле. Найцікавішим та вирішальним став інтелектуальний ринг "Яким я бачу майбутнє України". Головні нагороди журі віддало Маргариті Слєсарєвій та Євгену Шилову. Маргарита Слєсарєва ("Міс Університет-2009"): "Те чим я займаюсь, те що ви сьогодні бачили - це всього-на-всього захоплення. А те, що буде в житті це будуть реальні і серйозні речі." Євген Шилов ("Містер Університет 2009"): "Чесно, я прийняв участь, тільки для того, щоб прийняти участь. Це гарний час для мене. Я знайшов багато друзів. І я дуже задоволений перемогою." Жоден з учасників конкурсу не залишився без подарунка та почесного диплома. Змагання красивих та розумних проводять у Київському університеті права уже втретє.