Збірна Аргентина – другий після Бразилії фаворит на перемогу на чемпіонаті світу 2022. Однак старт команди Ліонеля Мессі виявився непереконливим – аргентинці поступились Саудівській Аравії з рахунком 1:2.

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Іспанія 2010

Випадки, коли майбутній чемпіон світу не зміг виграти свій перший матч на турнірі, були. Найближчий до нинішнього часу випадок стався в 2010 році в ПАР. Збірна Іспанії починала турніру в Африці в статусі чемпіона Європи.

Однак стартовий поєдинок майбутні чемпіони світу програли Швейцарії з рахунком 0:1. Єдиний гол тоді забив Желсон Фернандеш. Утім це не завадило "фурії росі" в підсумку виграти групу, а у плей-оф, включно з фіналом іспанці мінімально обіграли всіх суперників і здобули титул чемпіонів світу.

Італія 1982

Не змогла виграти свій перший матч на Мундіалі збірна Італії в 1982 році. Поєдинок з Польщею для майбутніх чемпіонів світу завершився внічию 0:0.

Цікаво, що апеннінці так і не виграли жодного поєдинку у квартеті. Після Польщі були нічиї були з Перу та Камеруном. Усе ж з групи Італія вийшла. У другому груповому етапі італійці виграли обидва матчі, потім у півфіналі знову зустрілись з поляками, тепер уже обіграли їх. У фіналі Італія здолала ФРН – 3:1.

Англія 1966

Подібний до італійців випадок стався у 1966 році. Англія приймала чемпіонат світу й у матчі-відкритті зустрічалась з Уругваєм. Підсумок цього матчу нічия 0:0.

Потім же, на відміну від італійців, збірна Англії виграла всі наступні матчі. Фінал з Німеччиною фактично породив класичне європейське протистояння. Для британців цей титул чемпіонів світу залишається єдиним у історії.