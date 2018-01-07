23:58
7 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію

18:05, сьогодні 1219 Читать новость на русском
Україна не може не реагувати на ситуацію з біткойнами у світі, – Петренко
Україна не може не реагувати на ситуацію з біткойнами у світі, – Петренко / Getty Images

Біткойн уже давно стали частиною світової економіки, відтак Україна як держава має на це реагувати. Наразі ж Мінфін, Національний банк та інші регулятори активно займаються питанням запровадження цієї валюти в рамки легального поля.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко у коментарі виданню "Сегодня".

Читайте також: Чи узаконить Нацбанк біткойн слідом за США

За його словами, у світі біткойн – це вже явище, яке формує більшу частину ринку транзакцій, у тому числі транзакцій із товарами та грошима.

"Ви бачите, що вже укладаються і перші смарт-контракти, де товари продаються за цю валюту. Це вже доконаний факт", – зауважив посадовець.

Водночас міністр додав, що будь-яка держава, будь-яка міжнародна організація повинна реагувати на суспільні відносини, які виникають.

"У держави немає іншого варіанту, якщо це вже стає суспільним явищем. Або навіть трансдержавними суспільним явищем. Як унормувати ці взаємини? Розробити механізм. В іншому разі це будуть відносини поза законом. Але вони все одно будуть. Тому що це вже стало суспільним явищем", – пояснює він.

На переконання чиновника, Україна повинна спільно з Європейським союзом і США дати уніфіковану правову оцінку такому явищу, як біткойн, і запровадити його в рамки легального поля.

"Наскільки мені відомо, Мінфін, Національний банк та інші регулятори цим активно займаються. Коли будуть відповідні напрацювання наших колег, ми також готові долучитися до такого роду ініціативи", – додав Петренко.

Нагадаємо, на думку британського фінансиста Ендрю Бейлі, незабаром покупці біткойнів можуть втратити усі свої гроші.

Теги: Новини України Біткойн Міністерство юстиції Павло Петренко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі
сьогодні, 22:01 Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі
1461
Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
сьогодні, 21:58 Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
Блог Медіа 1055
У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
сьогодні, 19:01 У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
Ольга Бродська 1876
Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
сьогодні, 17:15 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
11529
Сколько бы мы не декларировали разницу между Украиной и РФ – мы из одной песочницы
сьогодні, 16:06 Сколько бы мы не декларировали разницу между Украиной и РФ – мы из одной песочницы
Ян Валетов 2909
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Коли Україна стане членом НАТО, для Росії це буде ударом, – Кравчук
 сьогодні , 22:57
У Києві легкове авто "запаркувалося" під вантажівкою: ефектні фото
 29 грудня 2017 , 12:20
"Яндекс.Таксі" і Uber об'єднуються
 13 липня 2017 , 15:17
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук