Майбутнє біткойну в Україні: у Мін'юсті прояснили ситуацію

Біткойн уже давно стали частиною світової економіки, відтак Україна як держава має на це реагувати. Наразі ж Мінфін, Національний банк та інші регулятори активно займаються питанням запровадження цієї валюти в рамки легального поля.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко у коментарі виданню "Сегодня".

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За його словами, у світі біткойн – це вже явище, яке формує більшу частину ринку транзакцій, у тому числі транзакцій із товарами та грошима.

"Ви бачите, що вже укладаються і перші смарт-контракти, де товари продаються за цю валюту. Це вже доконаний факт", – зауважив посадовець.

Водночас міністр додав, що будь-яка держава, будь-яка міжнародна організація повинна реагувати на суспільні відносини, які виникають.

"У держави немає іншого варіанту, якщо це вже стає суспільним явищем. Або навіть трансдержавними суспільним явищем. Як унормувати ці взаємини? Розробити механізм. В іншому разі це будуть відносини поза законом. Але вони все одно будуть. Тому що це вже стало суспільним явищем", – пояснює він.

На переконання чиновника, Україна повинна спільно з Європейським союзом і США дати уніфіковану правову оцінку такому явищу, як біткойн, і запровадити його в рамки легального поля.

"Наскільки мені відомо, Мінфін, Національний банк та інші регулятори цим активно займаються. Коли будуть відповідні напрацювання наших колег, ми також готові долучитися до такого роду ініціативи", – додав Петренко.

Нагадаємо, на думку британського фінансиста Ендрю Бейлі, незабаром покупці біткойнів можуть втратити усі свої гроші.