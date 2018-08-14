Майбутнє тут і зараз: Sony презентувала революційний проектор Xperia Touch

Компанія Sony офіційно презентувала оновлений проектор Xperia Touch. Як зазначає компанія, новинка може перетворити стіну, стіл або навіть підлогу на інтерактивний екран. Завдяки бездротовому з’єднанню Wi-Fi та найсучаснішому сенсорному функціоналу портативний проектор створить у вашому будинку абсолютно новий вимір.

Повні характеристики новинки опублікували на офіційному сайті Sony.

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Xperia Touch має змогу підключатися до магазину додатків Google Play, адже працює на операційній системі Android N. Така можливість дозволить користувачам використовувати проектор для перегляду рецептів, власних чатів, серіалів та іншого. Окрім того, Xperia Touch не лише проектує зображення, він реагує на ваш голос та жести, а також функціями пристрою можна керувати безпосередньо на проектованому зображенні.



Sony Xperia Touch дає змогу гортати веб-сторіки одразу на проектованому зображенні

Завдяки інфрачервоному датчику портативний проектор дає змогу грати в багатокористувацькі ігри навіть на звичайному журнальному столику. Він перетворює пласку поверхню на 23-дюймовий сенсорний екран, який можна розширити до 80 дюймів. Також Xperia Touch автоматично включається, коли відчуває ваше наближення, тож користувач може використовувати його як настінний годинник, який вмикатиметься лише у присутності власника.



Sony Xperia Touch визначає, коли ви поряд і автоматично активується

Окрім того портативний проектор має дуже елегантний дизайн та компактні розміри (всього 69 x 134 x 143 міліметри) та вагу 932 грами. Корпус Xperia Touch виконаний із перфорованого металу, а передню панель прикрашають сенсорні датчики та 13-мегапіксельний модуль камери. Зручне розташування усіх елементів, підтримка роз'ємів micro HDMI і USB Type-C - Xperia Touch зробили пристрій досконалим до найменших дрібниць. На бокових гранях розмістили виходи для вбудованих стереодинаміків, які дозволяють відтворювати звук найвищої якості.



Sony Xperia Touch має елегантний дизайн

Проте новинка може добряче вдарити по кишені любителям новітніх технологій. Вартість проектора Sony Xperia Touch в Україні сягає 45 000 гривень.

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Презентація Sony Xperia Touch – дивіться відео

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