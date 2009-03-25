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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Майор Метт Мейсон"

13:13, 25 березня 2009 219

Тома Хенкса знову посилають на Місяць.

Студія Universal Pictures повідомила про свої плани зняти стрічку "Майор Метт Мейсон" із зіркою "космічної одіссеї" 95 року "Аполлон 13" Томом Хенксом у головній ролі. В основі фільму - популярна в Америці в 60-тих роках серія іграшок компанії Mattel.Пластмасові астронавти з’явились в період, коли США готувалися до висадки людини на Місяць. Припинили виготовляти Майора, який за легендою жив на орбітальній станції поблизу супутника Землі, в 70-тих. Та, вочевидь, кіношникам складно забути колись популярних солдатиків. Тому студія вже дала завдання Ґрему Йосту написати сценарій до майбутнього космічного екшну. Терміни підготовки до зйомок наразі не розголошують. А тим часом Хенкса, виконавця головної ролі в фільмі, можна буде побачити вже цього літа в "Ангелах і демонах", знятих за мотивами однойменного роману Дена Брауна. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 березня 2009
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