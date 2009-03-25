Тома Хенкса знову посилають на Місяць.

Студія Universal Pictures повідомила про свої плани зняти стрічку "Майор Метт Мейсон" із зіркою "космічної одіссеї" 95 року "Аполлон 13" Томом Хенксом у головній ролі. В основі фільму - популярна в Америці в 60-тих роках серія іграшок компанії Mattel.Пластмасові астронавти з’явились в період, коли США готувалися до висадки людини на Місяць. Припинили виготовляти Майора, який за легендою жив на орбітальній станції поблизу супутника Землі, в 70-тих. Та, вочевидь, кіношникам складно забути колись популярних солдатиків. Тому студія вже дала завдання Ґрему Йосту написати сценарій до майбутнього космічного екшну. Терміни підготовки до зйомок наразі не розголошують. А тим часом Хенкса, виконавця головної ролі в фільмі, можна буде побачити вже цього літа в "Ангелах і демонах", знятих за мотивами однойменного роману Дена Брауна.