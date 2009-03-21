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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Майстри перетворень

Дизайн 13:19, 21 березня 2009 458

Старе стає новим…

Заміський будинок 30-х років стає сучасним сімейним помешканням. Це була ідея архітектора Флоріана Шлютера. Він хотів зберегти історію дому, зробити її видимою за допомогою дерев'яних стін та товстих балок.Флоріан Шлютер (архітектор): “Особливим у цьому будинку той факт, що він все ще тут”.Більшість власників хочуть, аби старий будинок повністю зруйнували та вибудували заново. Але франкфуртські архітектори Майкснер, Шлютер та Вендт вчиняють інакше. Це - спеціалісти у перетвореннях, вони бачать потенціал у старих речах. Навіть те, що виглядає жахливо, може стати хорошим шаблоном.Мартін Вендт (архітектор): “Гуляючи містами, завжди можна знайти місце, яке, на вашу думку, дійсно можна покращити”.Флоріан Шлютер (архітектор): “Це засіб для існування нашого покоління. Зазвичай у вас немає великого просторого місця для роботи. Переробляються маленькі площі, збільшуються будівлі… Все інакше, аніж було 30-40 років тому”.Клаудія Майкснер (архітектора): “Вражає, яким чином інтер'єри та екстер'єри роз'єднуються чи поєднуються - те, що було всередині, закінчуються ззовні, і навпаки”.Майкснер, Шлютер та Вендт отримують задоволення від того, що перевертають архітектуру з ніг на голову.Тріо дуже гордиться цією будівлею в місті Оберурзель, що на північ від Франкфурта.Флоріан Шлютер (архітектор): “Це - місце між старою та новою будівлями. Справді вражає те, що тут все ще можна побачити старий фундамент, стару дерев'яну стіну, вкриту штукатуркою, а тут праворуч - нова біла стіна, яка формує зовнішню оболонку”.Критики та будівельники описують їхні споруди, як витвори мистецтва. Тріо вже отримало чимало нагород.Майкснер, Шлютер та Вендт врятували франкфуртську церкву від повного руйнування. Вони залишили лише половину нефа. Контур решти видно спереду церкви. Будівлю 1950-их перетворили на сучасний палац із скла та бетону.Клаудія Майкснер (архітектора): “Ми зробили церкву меншою, а потім нам треба було її знову закрити. Питання полягало в тому, як ми це мали зробити. Який тип стіни використати. У нас було стільки варіантів. Отож, ми вирішили зробити щось, що би мало зв'язок з цим місцем. Ми зробили копії уламків, які відламали раніше, а потім прилаштували їх до стіни. Ми зробили пластикові форми цих частинок. Це допомагає людям, які знали церкву, пам'ятати, що там було раніше. Ми хотіли залишити згадку про старі часи”.Ця будівля - щось середнє між кораблем та підводним човном. Літом тут відкритий фаст-фуд. Він - цілком водонепроникний і розташований у піймах ріки.Будівлі тріо архітекторів мають щось спільне між собою. Вони добре в'яжуться з історією місцевості та довколишніх споруд.Клаудія Майкснер (архітектора): “Ми хочемо викликати реакцію у людей, які бачать ці будівлі. Ми хочемо, аби люди думали, аби у них з'явилось нове розуміння, інші точки погляду. Саме це ми і втілили тут, у піймах ріки. Нас вражає те, що будівля неначе може попливти у будь-яку мить. Певною мірою, ми намагаємось популяризувати це місце. Хочемо створити щось, що має спільне з водою”.Тріо архітекторів із Франкфурта дивиться на німецькі міста по-особливому. Для них це - не питання знесення одних будівель та будівництва інших. Вони вважають, що архітектура - це історія, яку треба розповідати, не руйнуючи нічого.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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