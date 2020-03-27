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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Майже 700 тисяч українців втратили роботу через карантин

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      Через карантин в Україні тимчасово не працюють 4 мільйони людей / slovoidilo.ua

      Карантин в Україні триває вже понад два тижні – з 12 березня 2020 року. За цей час кількість безробітних у нашій державі зросла на близько 500-700 тисяч людей.

      Такі дані про темпи зростання безробіття є оцінкою Торгово-промислової палати України. Про це її президент Геннадій Чижиков розповів "Укрінформу".

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      Він розповів, що безробіття передовсім торкнулося тих людей, які до карантину працювали неофіційно. Таких в Україні було аж близько 3,5 мільйонів.

      З цієї кількості 1 мільйон людей – це ті, хто працював на підприємствах, які закрилися чи припинили роботу на карантин. Як наслідок близько 500-700 тисяч людей зараз не мають роботи,
      – заявив Чижиков.

      За його словами, ще до карантину в Україні безробітних було близько 1,5 мільйона людей. Тож зараз цей показник зріс приблизно до 2-2,2 мільйона.

      З показником тих людей, які в умовах карантину тимчасово не працюють, ситуація ще гірша. За оцінкою торгово-промислової палати, кількість таких становить близько 4 мільйонів осіб.

      Проблеми виникли зокрема через те, що уряд не міг одразу визначитися з термінами карантину. Мовляв, більшість підприємств психологічно готувалися, що 4 квітня повернуться до роботи.

      "Через продовження надзвичайної ситуації до 24 квітня багато хто з підприємців ставить питання: як зараз заробляти гроші в умовах карантину. У більшості з них запас міцності до середини – кінця квітня. У середнього і великого бізнесу запас дещо більший – 2-3 місяці", – розповів Геннадій Чижиков.

      Що відомо про безробіття в Україні?За даними Державної служби статистики, у грудні 2019 року в Україні було 1 мільйон 480 тисяч безробітних, хоча протягом усього року загальна кількість знизилася на майже 200 тисяч людей.

      Найбільше безробітних було у вікових категоріях 40-49 років (393 тисячі людей) і 50-59 років (312 тисяч безробітних).

      карантин в Україні
      Що заборонено робити під час карантину в Україні / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Безробіття Карантин в Україні 2020 Робота
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