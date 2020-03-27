Майже 700 тисяч українців втратили роботу через карантин
Карантин в Україні триває вже понад два тижні – з 12 березня 2020 року. За цей час кількість безробітних у нашій державі зросла на близько 500-700 тисяч людей.
Такі дані про темпи зростання безробіття є оцінкою Торгово-промислової палати України. Про це її президент Геннадій Чижиков розповів "Укрінформу".
До слова Чи можна звільняти працівників за прогули під час карантину: відповідь уряду
Він розповів, що безробіття передовсім торкнулося тих людей, які до карантину працювали неофіційно. Таких в Україні було аж близько 3,5 мільйонів.
З цієї кількості 1 мільйон людей – це ті, хто працював на підприємствах, які закрилися чи припинили роботу на карантин. Як наслідок близько 500-700 тисяч людей зараз не мають роботи,
– заявив Чижиков.
За його словами, ще до карантину в Україні безробітних було близько 1,5 мільйона людей. Тож зараз цей показник зріс приблизно до 2-2,2 мільйона.
З показником тих людей, які в умовах карантину тимчасово не працюють, ситуація ще гірша. За оцінкою торгово-промислової палати, кількість таких становить близько 4 мільйонів осіб.
Проблеми виникли зокрема через те, що уряд не міг одразу визначитися з термінами карантину. Мовляв, більшість підприємств психологічно готувалися, що 4 квітня повернуться до роботи.
"Через продовження надзвичайної ситуації до 24 квітня багато хто з підприємців ставить питання: як зараз заробляти гроші в умовах карантину. У більшості з них запас міцності до середини – кінця квітня. У середнього і великого бізнесу запас дещо більший – 2-3 місяці", – розповів Геннадій Чижиков.
Що відомо про безробіття в Україні?За даними Державної служби статистики, у грудні 2019 року в Україні було 1 мільйон 480 тисяч безробітних, хоча протягом усього року загальна кількість знизилася на майже 200 тисяч людей.
Найбільше безробітних було у вікових категоріях 40-49 років (393 тисячі людей) і 50-59 років (312 тисяч безробітних).
Що заборонено робити під час карантину в Україні / інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Закінчуються гроші, немає їжі та питної води: коментар українок, які застрягли в Індіїсьогодні , 16:25
-
Завершення війни на Донбасі: як діє влада України на фоні пандеміїсьогодні , 16:00
-
Зону ООС через коронавірус закривають: подробицісьогодні , 16:03
-
Уряд хоче урізати надбавки лікарям та вчителямсьогодні , 18:31
-
Україна закриває кордони: все, що потрібно знатисьогодні , 14:15
-
У США від COVID-19 помер пастор Лендон Спрадлін, що називав коронавірус масовою істерієюсьогодні , 15:51