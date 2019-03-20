Майже 90% залізничних аварій трапляються через незадовільне утримання шляхів, – Укртрансбезпека

Незадовільне утримання залізничних шляхів з боку держмонополіста "Укрзалізниця" призводить до погіршення ситуації на шляхах і зростання кількості аварій.

Про це йдеться у статті "Чому українська залізниця стає небезпечною" на 112.ua.

Так, згідно з даними Державної служби України з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека", в 2017 році було зафіксовано 89 випадків, з них 21 – на шляхах УЗ, в 2018 році – 140 випадків, з них 17 випадків на шляхах УЗ. Кількість сходжень рухомого складу залізничного транспорту на шляхах загального користування становила 5 випадків у 2017 році і 6 – в 2018 році. Майже 90% транспортних пригод було допущено у зв'язку з незадовільним поточним утриманням шляхів, повідомили 112.ua в "Укртрансбезпеці".

Однією з наймасштабніших аварій стало сходження 14 вагонів вантажного поїзда на залізничній дільниці між Одесою і Києвом (на перегоні Іванівка – Веселий Кут) 4 липня 2018 року. Комісія "Укртрансбезпеки" виявила, що технічно це сталося через викривлення залізничної рейки після порушень в ході ремонту полотна.

"У цілому тенденція невтішна: УЗ істотно недовиконує обсяги необхідних робіт з ремонту шляхів, економлячи на найбільш дорогих роботах – модернізації та капітальних ремонтах залізничних шляхів, відзначають експерти. Обсяги виконання реконструкцій значно знизилися у порівнянні з минулим десятиліттям: у 2017 році був реконструйований 141 км дорожнього полотна, у 2018 – 280 км, за планом на 2019 – 260 км. При цьому обсяг реконструкцій в 2007 році був в 5 разів вище, ніж в 2018-2019 роках, і становив 1446 км. Зі збереженням подібного підходу через 20 років ремонт буде прострочений на 65% шляхів, а 30% шляхів доведеться закрити або значно обмежити на них швидкість", – йдеться в матеріалі 112.ua.

За даними експертів, при протяжності залізничних шляхів в Україні близько 20 тис. км на 8 тис. км прострочені ремонти.

Через зношеність шляхів на УЗ вже сьогодні діють обмеження швидкості поїздів на колії загальною довжиною 1 086 км, а 1746 км шляхів закриті для руху.

"У той же час в проект фінплану на 2019 рік УЗ включила реконструкцію 260 км шляхів (2,1 млрд грн) і капремонт 240 км (1,1 млрд грн), що більш ніж в 2 рази менше мінімально необхідного рівня. При цьому монополіст воліє направляти державні кошти на інші цілі, наприклад, на зростання адміністративних витрат (+0,8 млрд грн) або інших операційних витрат (+0,9 млрд грн). Наприклад, влітку минулого року Центр сервісного забезпечення "Укрзалізниці" за 740 тисяч гривень найняв SMM-ника, щоб той вів сторінку УЗ у Facebook", – йдеться в статті.

Така ситуація змушує власників приватних вагонів закладати у вартість перевезень ризики пошкодження або навіть знищення рухомого складу. УЗ, як наслідок, буде програвати конкуренцію іншим видам транспорту, втрачати доходи і, відповідно, ресурси для модернізації, відзначається в матеріалі.