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Maserati GT

Драйв 18:21, 7 квітня 2009 197

Існує нагорода, на тлі якої титул "Автомобіль року" в будь-якій країні здається малозначущим.

Вона полягає у тому, що про авто усі без винятку відгукуються без ядучих натяків, порівнянь із жіночою фігурою чи будь-яких інших незрозумілих та негативних моментів.З моменту відновлення главою Ferrari Лукою ді Монтеземоло компанія Maserati випустила серію неймовірно привабливих автомобілів, автомобілів настільки красивих, що на маленькі недоліки та дефекти взагалі можна не звертати увагу. Фактично, вони навіть стали частиною характеру автомобіля, маленькою недосконалістю, яка робить його особистістю, і є настільки ж бажаною, як і всі позитивні моменти. У 2005 році Maserati від'єдналась від Ferrari та вийшла з-під керівництва Монтеземоло, що пішло на користь компанії. Незалежність, справжня чи часткова, здається, додала дизайнерам, інженерам та й самим автомобілям впевненості та, певною мірою, нахабності.Тепер, ті хто звик казати, що швидше придбали б Quattroporte, аніж 5-ту серію BMW, почали більше довіряти Maserati та витрачати гроші саме на ці автомобілі. Адже насправді небагато 4-дверних седанів настільки добре поєднують хороші технічні характеристики та чудовий вигляд. Фактично, важко назвати бодай одного, окрім цього.А модель GT здається щоразу красивішою. Тепер згадайте про зовнішність конкурентів - Porsche, Aston Martin, навіть Lamborghini. Запитайте себе, як швидко у Porsche пошкодують, що запхали ту ж саму стару панель приладів у ще одне авто преміум-класу?І чи зможемо ми втриматись від того, аби не кинути кілька в'їдливих натяків та жіночих антропоморфізмів у бік цього автомобіля? Відповідь - так, звісно!Ми живемо у такий час, коли законно не можливо сповна використати потенціал такого автомобіля. Але його все одно конструюють, і саме тому Gran Turismo знаходиться поза межею логіки та здорового глузду, і належить красі.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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