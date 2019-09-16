22:50
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, сьогодні
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, сьогодні
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА

      Мажорна ДТП у Харкові: водійка кабріолету розповіла свою версію події – відео

      2527 Читать новость на русском
      Водійка Audi TT придумала безглузді виправдання через скоєну ДТП
      Водійка Audi TT придумала безглузді виправдання через скоєну ДТП / hk.npu.gov.ua

      23-річна водійка елітного Audi TT ввечері 15 вересня влетіла у пішоходів у Харкові, через що постраждали четверо жінок. Вона переконує, що аварія трапилася через інше авто, що нібито їхало перед нею.

      ДТП трапилась на вулиці Сумській. На щастя, усі постраждалі отримали легкі травми і були госпіталізовані.

      Читайте також: На Одещині маршрутка протаранила іншу: багато постраждалих – фото з місця ДТП

      Слідчі встановили, що водійка Audi не впоралася з керуванням і влетіла у пішоходів. Вона була твереза.

      Водночас, сама дівчина розповіла власну версію події. Вона переконує, що перед нею нібито повертало інше авто, яке збило її з пантелику.

      Я 100% бачила – вона повертала,
      – каже власниця іномарки.

      Правоохоронці вже відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Усі обставини встановлюють.

      Водійка елітного Audi TT коментує ДТП: відео

       

      До слова, саме на цій же вулиці Сумській у жовтні 2017 року трапилась інша трагічна ДТП. Тоді зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      blog_ava
      Жан Беленюк став чемпіоном світу з боротьби
      сьогодні
      3358
      Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП у Харкові Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 269
      Удар по світовій енергетиці: західні ЗМІ про атаки на саудівські нафтові заводи
      сьогодні , 21:05 Удар по світовій енергетиці: західні ЗМІ про атаки на саудівські нафтові заводи
      Світлана Попова 1937
      Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
      сьогодні , 20:40 Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
      643
      Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      сьогодні , 20:15 Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      1547
      Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      сьогодні , 19:01 Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      Ірина Поліщук 3147
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук