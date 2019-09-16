Мажорна ДТП у Харкові: водійка кабріолету розповіла свою версію події – відео

23-річна водійка елітного Audi TT ввечері 15 вересня влетіла у пішоходів у Харкові, через що постраждали четверо жінок. Вона переконує, що аварія трапилася через інше авто, що нібито їхало перед нею.

ДТП трапилась на вулиці Сумській. На щастя, усі постраждалі отримали легкі травми і були госпіталізовані.

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Слідчі встановили, що водійка Audi не впоралася з керуванням і влетіла у пішоходів. Вона була твереза.

Водночас, сама дівчина розповіла власну версію події. Вона переконує, що перед нею нібито повертало інше авто, яке збило її з пантелику.

Я 100% бачила – вона повертала,

– каже власниця іномарки.

Правоохоронці вже відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Усі обставини встановлюють.

Водійка елітного Audi TT коментує ДТП: відео

До слова, саме на цій же вулиці Сумській у жовтні 2017 року трапилась інша трагічна ДТП. Тоді зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.