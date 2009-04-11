Меблі по-ірландськи

Чарльз О`Тул - творець “ірландського дизайну”.

Чарльз О`Тул - дизайнер, який прийняв доволі непросте рішення залишитися вдома, у Дубліні, та творити для своїх співвітчизників те, що сам майстер називає "ірландським дизайном". Взагалі 30-тирічний О`Тул обожнює творчу атмосферу рідного Дубліна.Чарльз О'Тул (дизайнер, Charles Furniture): “Тут ми можемо бачити дизайн скрізь. Він молодий, енергійний, несе приємну атмосферу в собі. Ну і, звісно, не варто забувати про творче оточення - дизайнери, митці, архітектори, художники”.Не те, щоб меблі Чарльза не користувалися попитом за кордоном. Творіння О`Тула якраз розходяться на ура у Європі. Просто дизайнер неабияк любить свою країну. Хоча й вивчав архітектуру в Данії. Та, мистецтву дизайну метра навчили вже в рідній Ірландії. Після чого О`Тул разом із Патріком Смітом започаткували власний бренд - "Меблі Чарльза".Своїм найбільшим досягненням на сьогодні дизайнер вважає суто ірландське зелене крісло, виготовленим із тенісних м`ячиків.Взагалі О`Тул вірить, що хороші експонати повинні бентежити, у хорошому значенні цього слова. Та, перш за все, вони мають бути функціональними. Як, наприклад, журнальний столик: два в одному.О`Тул тісно співпрацює із своїми дублінськими колегами по цеху. Особливо із близьким другом, архітектором, Джоном Тумі. Його вважають піонером сучасної ірландської архітектури та одним із не багатьох, хто не проміняв рідну країну на карколомну кар`єру за кордоном.Джон Тумі (дизайнер, Tuomey&O'Donnel): “Коли ми були молодими, то намагалися тягнутися до більш європейських зразків архітектури, хотіли створити так звану "Нову Європу". Проте, сьогодні ми радше зацікавлені у роботі тут, на батьківщині. Гадаю, це дає нам більше упевненості в собі”.Споруди Тумі прості, проте елегантні. Схожі на зразки скандинавської архітектури.Цікаво, що найбільше замовлень Джону приходять якраз із скандинавських країн. Проте, він лише проектує. Та мало буває за кордоном. І, тим не менше, його роботи отримують численні призи та відзнаки за межами Ірландії.Однак, сорокарічному Тумі не бракує роботи й вдома. Дублін невпинно будується...Чарльз О`Тул йде на зустріч до одного із найекстравагантніших пабів у Дубліні - "Одесса". Там на нього чекає Пітер О`Кеннеді, дизайнер, скульптор, митець та власник популярного в місті закладу.Інтер`єр "Одесси" - також його рук справа. Щоправда, цю суміш класики та модерну можна розгледіти хіба пізно увечері та й то лише членам клубу.Пітер О`Кеннеді (дизайнер, власник пабу Odessa): “Коли я подорожую Європою, то завжди дивуюся місцям, які відвідую. До прикладу.... Париж. Чому це місто вмирає так рано увечері? Тут же все лише починається о третій-четвертій ранку. Інколи буває аж надто божевільно. Проте, це завжди класно”.Ось цих високотехнологічних істот Пітер О`Кеннеді назвав "Артботс". Кожен із них талановитий по-своєму.Чарльз О`Тул (дизайнер, Charles Furniture): “Ірландський дизайн. Він як мала дитина. Іще росте та розвивається”.Як і саме місто, яке, до слова, із галльської означає "чорна затока".