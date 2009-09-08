Медики і Євро-2012

Столичні медики вже готові зустріти Євро-2012.

Принаймні у цьому переконують вони самі. Кажуть, основні євровимоги - гарантія безперешкодного надання своєчасної медичної допомоги та благополучна епідеміологічна ситуація в місті - на сьогодні дотримані.Людмила Качурова (начальник Головного Управління охорони здоров`я Києва): “Потрібно привести в більш санітарно-епідеміологічний стан наші приймально-діагностичні відділення. Десь пофарбувати, переставити перегородки і так дальше”.Володимир Загородній (заступник начальника Головного управління охорони здоров`я Києва): “Є європейський підхід, і він трошки в нас не такий. Ми на сьогоднішній день стараємося саму структуру цих приймальних відділень сформувати, відповідно до європейських підходів, відповідно до цього укомплектувати їх фахівцями відповідними і цей персонал треба відповідно і підготувати”.Чемпіонат у Києві обслуговуватимуть 14 лікарень на 19 тисяч ліжок - на все це витратять 611 мільйонів гривень. До фінального футбольного матчу готові більше 150-ти машини швидкої допомоги, ближче до Чемпіонату закуплять ще 30. В екстрених випадках є можливість скористатися майданчиком для посадки гелікоптера, обладнаним за міжнародними стандартами. Щоправда, зауважують медики, проблеми можуть виникнути, якщо найближчим часом не завершать реконструкцію Центру крові та не оновлять технічне оснащення лікарень.