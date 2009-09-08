Медики і Євро-2012
Столичні медики вже готові зустріти Євро-2012.
Принаймні у цьому переконують вони самі. Кажуть, основні євровимоги - гарантія безперешкодного надання своєчасної медичної допомоги та благополучна епідеміологічна ситуація в місті - на сьогодні дотримані.Людмила Качурова (начальник Головного Управління охорони здоров`я Києва): “Потрібно привести в більш санітарно-епідеміологічний стан наші приймально-діагностичні відділення. Десь пофарбувати, переставити перегородки і так дальше”.Володимир Загородній (заступник начальника Головного управління охорони здоров`я Києва): “Є європейський підхід, і він трошки в нас не такий. Ми на сьогоднішній день стараємося саму структуру цих приймальних відділень сформувати, відповідно до європейських підходів, відповідно до цього укомплектувати їх фахівцями відповідними і цей персонал треба відповідно і підготувати”.Чемпіонат у Києві обслуговуватимуть 14 лікарень на 19 тисяч ліжок - на все це витратять 611 мільйонів гривень. До фінального футбольного матчу готові більше 150-ти машини швидкої допомоги, ближче до Чемпіонату закуплять ще 30. В екстрених випадках є можливість скористатися майданчиком для посадки гелікоптера, обладнаним за міжнародними стандартами. Щоправда, зауважують медики, проблеми можуть виникнути, якщо найближчим часом не завершать реконструкцію Центру крові та не оновлять технічне оснащення лікарень.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі