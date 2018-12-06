Медики назвали ранні симптоми раку печінки

Захворюваність на рак печінки в Україні залишається на високому рівні, експерти назвали ранні симптомів цієї хвороби, які не можна ігнорувати.

Про це повідомляє ukrhealth.

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Вчені заявляють, що нині кожен 105 чоловік та кожна 195 жінка, за прогнозами, зіткнуться з цією хворобою протягом життя.



На перших стадіях рак печінки проходить безсимптомно

На жаль, тривалий час рак печінки протікає з невиразними симптомами, а тому його діагностують на тій стадії, коли він вже є невиліковним. Ось чому так важливо пам’ятати про ознаки, що свідчать про розвиток цього раку на ранній стадії.

Рак печінки – ранні симптоми Незрозуміла втрата ваги та втрата апетиту;

Сильна нудота і блювання;

Болі і набряки в області живота;

Пожовтіння очей;

Шкірний свербіж;

Відчуття втоми.

При виникненні цих симптомів краще відразу звернутися до лікаря для того, щоб пройти через перевірку.

Зазначимо, що точна причина раку печінки ще невідома науці, але доведено, що люди, які зловживають алкогольними напоями протягом тривалого часу частіше стикаються з цією хворобою через рубцювання печінки. До факторів ризику відносяться гепатити B і C, зайва вага і захоплення нездоровими продуктами харчування.

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