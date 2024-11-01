Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Юлії "Куби" Сідорової у фейсбуці. Медикиня додала, що нині її ігнорує і військове командування, з яким вона не може зустрітися, щоб отримати пояснення.

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Медикиня 92-ї ОШБр заявила про проблеми в бригаді

Бойова медикиня 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юлія "Куба" Сідорова у мережі повідомила, що вже півтора місяця чекає на переведення, яке так і не відбулося. Вона запросила його після того, як її медичну службу "розігнали".

Мою медичну службу розігнали. Точніше, навіть не медичну, а евакуаційну. Зараз стоять два нікому не потрібні броньованих джипи з РЕБами. З кисневими концентраторами, портативними підігрівачами для розчинів тощо. Ще висять в повітрі 650 тисяч на наземний дрон для евакуації поранених з поля бою, на який ми зібрали разом з Сергієм Жаданом в театрі на Подолі,

– написала "Куба" у фейсбуці.

Свірідова додала, що за період служби у батальйоні врятувала чимало людей, вивела навчальний процес та евакуацію поранених на зовсім інший рівень, безпосередньо керуючи ними. Медикиня також згадала й бойові будні, коли її відкидало вибуховою хвилею на 2 метри, коли доводилося тягнути пораненого бійця чи виносити кисневий балон з охопленого вогнем будинку, щоб той не вибухнув. Крім того, "Куба" повідомила, що неодноразово потрапляла під обстріл.

Втім, як написала медикиня, після відданої служби "їй зателефонували і сказали, що переводять в інший підрозділ". Людей, які служили разом з "Кубою" перевели в інші підрозділи, а коли медикиня поїхала на КСП (контрольно-спостережний пункт) батальйону, то її не впустили.

"Я поїхала на КСП батальйону, щоб поговорити, і там на вході мені сказали: "Наказ – "Кубу" не пускати", – додала Сідорова.

Після цього "Куба" почала телефонувати усі, кому могла, щоб отримати пояснення про цю ситуацію, проте, за її словами, ніхто з вищого командування так і не зустрівся з медикинею.

До мене поставилися не як до людини, а як до скота. Ніхто не приніс вибачень і нічого в результаті не пояснив. Я тільки ходжу і гадаю, що стало причиною. Шукаю логіки. Але ніякої логіки, окрім того, що це диверсійні дії, підрив боєздатності мого батальйону і загальний розвал армії зсередини, я не бачу,

– заявила "Куба".

За словами медикині, нині вона служить у батальйоні, де не може бути ефективною. "Куба" наголосила, що нині на неї чекає проєкт Stabnet – Mobile Stabilization Containers (Damien Damien) і пересувний стабілізаційний пункт, проте зараз медикиня змушена "чергувати на полігоні й стежити, щоб ніхто не поранився під час тренувань". Сідорова акцентувала, що ці обов'язки теж потрібно комусь виконувати, проте вона вважає, що може бути ефективнішою в іншому місці.

"Я не знаю, чи вирішиться якось це питання, чи мені доведеться (саме доведеться) піти в СЗЧ, але прошу вас про інформаційну підтримку", – резюмувала медикиня.

У пресслужбі 92-ї ОШБр у коментарі 24 Каналу повідомили, що усі документи та заяву про переведення Юлії "Куби" Сідорової відразу передали до вищого командування. Нині очікується рішення про переведення до того підрозділу, на якому наполягала медикиня. Проте, як пояснили у бригаді, це довгий процес, тому залишається лише чекати, коли вище командування все погодить.