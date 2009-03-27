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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Медицина колись...

21:17, 27 березня 2009 235

До 2010 року МОЗ обіцяє запровадити мережу сімейних лікарів.

Розгалужена мережа сімейних лікарів до 2010 року, обов'язкове медичне страхування та європейські стандарти швидкої медичної допомоги навіть в селі. Міністерство охорони здоров'я сповнене планів та ідей для майбутніх Державних програм та законопроектів.Василь Князевич (Міністр охорони здоров'я): “Норму ми ставимо - за 15 хвилин має приїхати швидка до людини, 5-8 хвилин в місті. Як вони повинні працювати, яким чином - це вже технології, які ми опрацьовуємо, скільки це коштує - також обраховуємо”.Довести кількість автомобілів швидкої допомоги до 20 тисяч за невеликі гроші спробують за рахунок вітчизняного автопрому, устаткувати їх також сподіваються вітчизняним медичним обладнанням. До Євро-2012 надавати медичну допомогу навчать навіть пожежників, водіїв та міліцейських і представників інших служб, які виїжджають на надзвичайні події, каже Міністр.Амбіційні плани Мінохорони пригальмувала криза - тож поки, каже Міністр займатимуться інвентаризацією галузі - перевірять кількість медичних установ у країні, їхнє оснащення, кадри і їх професійні якості - а от після цього - візьмуться за системне реформування.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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