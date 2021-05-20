Американська лотерея Mega Millions розіграє 515 мільйонів доларів (це понад 14 мільярдів гривень) в цю п'ятницю. Всі учасники цього тиражу, в тому числі громадяни України, отримають рівні шанси на виграш цього астрономічного лотерейного призу.

Цими вихідними, американська лотерея Mega Millions розіграє неймовірний джекпот на суму $ 515 мільйонів, на сьогоднішній день це найбільший лотерейний приз в світі.

Ви можете подумати, що участь в найбільшій лотереї Америки тільки для жителів США, але завдяки першому в світі лотерейному сервісу smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter), ви можете офіційно придбати справжні лотерейні білети Mega Millions з України.

Так, як це працює?

Офіційні білети лотереї Mega Millions можна придбати на сайті smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter), провідного в світі сервісу з продажу офіційних білетів лотерей світу.

"Відповідно до правил лотереї Mega Millions, вам не потрібно бути американським громадянином, щоб брати участь в тиражах американських лотерей", - пояснює Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту.

Як тільки ви замовите ваші лотерейні білети онлайн, представник сервісу придбає білети від вашого імені. Білети відсканують і завантажать в ваш особистий аккаунт до початку проведення тиражу, гарантуючи ваше право власності на придбані вами білети!

Нагадаємо основні моменти:

Джекпот Мега Мільйонів досяг 515 млн доларів, це понад 14 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде в п'ятницю, 21 травня.

Найближчий тираж пройде в п'ятницю, Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт smartlottoshop.com, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в 4,15 євро!

Перебуваючи в будь-якій точці світу, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Чи законно грати в американські лотереї з-за кордону?

Алекс Гальвес, юрист і імміграційний експерт в США, підкреслює, що кожен може брати участь і вигравати призи американських лотерей, включаючи Mega Millions: "Вам не обов'язково бути резидентом, щоб отримати лотерейний джекпот, тому що для уряду США важливо, щоб податки сплачувалися, і для цього не потрібно номер соціального страхування".

Расс Лопес, заступник директора зі зв'язків з громадськістю Каліфорнійської лотереї, додає: "Навіть людина без документів може купити білет і отримати приз, якщо він виграє в Mega Millions, йому не обов'язково бути громадянином, тому що необхідно мати на увазі, що жоден закон в Сполучених Штатах не забороняє іноземцю вигравати в лотерею".

Ви можете купувати білети цих (і не тільки) лотерей через інтернет, і брати участь в розіграшах нарівні з американцями. Беручи участь в лотереях онлайн на сайті smartlottoshop.com, ви можете бути впевнені в тому, що ваш білет буде куплений місцевим представником сервісу в ліцензованій точці продажу на території Штатів і не буде покидати меж США надалі. Таким чином, умови організаторів повністю дотримуються.

З тих пір, як джекпот Мега Мільйонів був виграний в останній раз, пройшло більше трьох місяців! Чим вище джекпот, тим більше шансів, що приз буде зірваний. Не пропустіть ваш шанс стати мультимільйонером з грандіозним джекпотом Mega Millions в 515 мільйонів доларів, вже в цю п'ятницю!

За більш докладною інформацією про те, як взяти участь в лотереї Mega Millions онлайн з України, відвідайте сайт smartlottoshop.com. Успіху і, будь ласка, грайте відповідально.