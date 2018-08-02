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Меган Маркл і Кейт Міддлтон – найстильніші британки 2018 року

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Меган Маркл і Кейт Міддлтон – найстильніші британці 2018 року
Меган Маркл і Кейт Міддлтон – найстильніші британці 2018 року / www.gettyimages.in

Відомий журнал Tatler оприлюднив щорічний рейтинг найстильніших представників Великої Британії. До модного рейтингу потрапили майже всі представники королівської родини, близькі до оточення королеви.

Про це повідомляють на сайті видання.

Відтак, у список "модниць" потрапили такі британці як королева Єлизавета II, Кейт Міддлтон, Камілла, Меган Маркл і навіть п'ятирічний принц Джордж.

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Її величність очолила рейтинг найстильніших за їх вміння поєднувати яскравий одяг та квіткові принти, які ніколи не залишаються поза увагою ЗМІ. Друге місце посіла дружина його внука принца Вільяма – Кейт Міддлтон. Її удостоїли такого звання через різноманітність вбрань і вибір речей преміальних марок.


Королева Єлизавета II очолила модний рейтинг Tatler

На сьомому місці розмістилась дружина принца Гаррі Меган Маркл. Автори рейтингу зазначають, що своєю весільною сукнею від Givenchy вона вразила весь модний світ, продемонструвавши сучасний королівський стиль. 11 сходинку в рейтингу зайняла дружина принца Чарльза (батька Гаррі і Вільяма) – Камілла Паркер-Боулз. Видання відзначило її чудове вміння обирати красиві капелюхи.


Кейт Міддлтон, Меган Маркл і Камілла Паркер-Боулз

І серед виключно дорослих британців у рейтингу опинився навіть п'ятирічний син принца Вільяма і Кейт Міддлтон – принц Джордж. Експерти схвально оцінили образи хлопчика в шортах, довгих шкарпетках і стриманих жилетах.


5-річний принц Джордж

Варто додати, що в рейтинг модних британців окрім королівської сім’ї потрапили такі знаменитості як Гаррі Стайлс і Дуа Ліпа, дизайнер Ріккардо Тіші, актор Деніел Калуя, юрист і дружина Джорджа Клуні – Амаль Клуні та інші.

Теги: LifeStyle Мода Кейт Міддлтон Меган Маркл Єлизавета II Королівська сім'я Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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