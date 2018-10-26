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      Меган Маркл продемонструвала два чарівні образи в Королівстві Тонга: фото

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / GettyImages

      Герцоги Сассекські продовжують свій офіційний візит Австралією, щоразу відвідуючи не лише нові місця в країні, а й поблизу континенту. Наступною точкою прибуття в рамках насиченої програми стало Королівство Тонга.

      Відвідавши Австралію і Фіджі, принц Гаррі та Меган Маркл 25 жовтня відвідали архіпелаг островів Тонга. Там подружжя зустрілось з прем'єр-міністром Тонга Акілісі Похіва в столиці Нукуалофа. Для зустрічі Меган Маркл одягнула біло-оливкову сукня-сорочку в смужку від Martin Grant та доповнила наряд сумочкою Prada, замшевими туфлями від Manolo Blahnik і сережками Birks.

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      Меган Маркл в Австралії


      Меган Маркл в Австралії


      ​Меган Маркл в Австралії

      Після офіційної зустрічі британських монархів супроводжувала принцеса Анжеліка, яка проводила екскурсію місцевістю. Герцог і герцогиня Сассекські в знак поваги приміряли яскраві традиційні прикраси. 


      ​Меган Маркл в Австралії


      ​Меган Маркл в Австралії


      ​Меган Маркл в Австралії


      ​Меган Маркл в Австралії

      Через деякий час Меган Маркл змінила наряд для відвідин найстарішої середньої школи в Тихоокеанському регіоні – коледж Тупо. Для заходу герцогиня обрала міді-сукню блакитного відтінку від Veronica Beard, а також світлі туфлі від Aquazzura і доповнила образ кулоном від Pippa Small.


      ​Меган Маркл в Австралії


      ​Меган Маркл в Австралії


      ​Меган Маркл в Австралії


      ​Меган Маркл в Австралії


      ​Меган Маркл в Австралії

      Всі фото: Getty Images

      Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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