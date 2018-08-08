Смартфони Meizu 16 і 16 Plus презентували офіційно: характеристики і ціна флагманів

8 серпня корпорація Meizu офіційно представила свої нові флагманські смартфонів Meizu 16 і 16 Plus. Цікаво, що ще до презентації модель Meizu 16 вже зібрала мільйон замовлень.

Про це пише tehnot.com.

Дизайн Meizu 16 і 16 Plus

Обидві моделі отримали тонкі смужки па краях екрану, при цьому популярна "моноброва" відсутня. Так, екран Meizu 16 Plus займає 91,18% всієї передньої поверхні.

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Meizu 16 отримав діагональ 6 дюймів, при цьому 16 Plus має 6,5 дюймів. А товщина обох моделей теж однакова — 7,3 мм. Як запевняють інженери, ці смартфони стали найтоншими сенсорними смартфонами у світі. Обидва смартфони отримали вбудований в дисплей сканер відбитку пальців.

Meizu 16 отримав витончений дизайн

Доступні два кольори моделей: білий і чорний, а також версія з полірованою обробкою зі скла.

Характеристики Meizu 16 і 16 Plus

Meizu 16 і 16 Plus отримали топовий процесор Snapdragon 845 та 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті у базовій версії. Топові модифікації мають 8 ГБ оперативнки та 256 ГБ флеш-пам’яті.

Також обидві моделі мають Wi-Fi 802.11ac (4х4 MIMO), Bluetooth 5.0., при цьому технологія NFC відсутня. Працюють смартфони під управлінням Android 8 Oreo з фірмовою оболонкою Flyme.

Смартфони отримали два кольори

Обидва смартфони підтримують функцію швидкої зарядки (до 67% за 30 хвилин). При цьому обсяг акумуляторів 16 і 16 Plus відрізняється – батареї мають ємність 3010 і 3640 мАг відповідно. Це має забезпечити до 13,5 годин активного використання.

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Камера новинок схожа як у попередника Meizu 15: здвоєна основна камера з 12-Мп основним сенсором з оптичною стабілізацією та 20-Мп допоміжним, який забезпечує триразове наближення без втрати якості. Фронтальна камера має роздільну здатність 20-Мп.

Ціни Meizu 16 і 16 Plus

Рекомендована вартість базової версії Meizu 16 (6ГБ/64 ГБ) становить 395 доларів (10 600 гривень); модифікація з 6 ГБ/128 ГБ коштує 440 доларів (11 800 гривень), а топова модифікація 8ГБ/256 ГБ 485 доларів (13 000 гривень).

Meizu 16 вже замовили мільйон користувачів

Модель Meizu 16 Plus у модифікації 6ГБ/64 ГБ обійдеться у 470 доларів (12 700 гривень), за модифікацію зі співвідношенням 6 ГБ/128 ГБ треба буде заплатити 515 доларів (13 900 гривень), а версія з 8ГБ/256 ГБ пам’яті обійдеться у 590 доларів (15 900 гривень).

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