Meizu працює над смартфоном, що "переплюне" Xiaomi Mi8 SE

Компанія Meizu готує ще один смартфон. Це буде пристрій із нової лінійки X, яка має замінити популярну раніше серію MX. Про це повідомляють інсайдери.

Пише видання prostotech.com.

Першим смартфоном цієї нової серії стане смартфон X 8. До речі, ця модель отримає унікальний, для компанії, дизайн – екран із вирізом вгорі. "Моноброва" вже добре відома на ринку смартфонів, однак жоден смартфон Meizu такого дизайну поки немає.

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Цю інформацію підтвердив глава компанії Meizu Джек Вонг. Він також запевнив, що X8 буде кращий за смартфон від Xiaomi Mi8 SE.

Так може виглядати Meizu X8

В мережі також з’явились фото смартфону Meizu X8. Як свідчить знімок, новий пристрій від Meizu справді отримає виріз на екрані. Він працюватиме на Android 8/1. Також пристрій оснастять чіпом Snapdragon 710, на якому працює Xiaomi Mi8 SE.

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