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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Meizu працює над смартфоном, що "переплюне" Xiaomi Mi8 SE

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Meizu готує новий смартфон X8
Meizu готує новий смартфон X8 / digitaltrends.com

Компанія Meizu готує ще один смартфон. Це буде пристрій із нової лінійки X, яка має замінити популярну раніше серію MX. Про це повідомляють інсайдери.

Пише видання prostotech.com.

Першим смартфоном цієї нової серії стане смартфон X 8. До речі, ця модель отримає унікальний, для компанії, дизайн – екран із вирізом вгорі. "Моноброва" вже добре відома на ринку смартфонів, однак жоден смартфон Meizu такого дизайну поки немає.

Читайте також: Xiaomi офіційно презентувала Xiaomi Mi8 SE: огляд, характеристики і ціна

Цю інформацію підтвердив глава компанії Meizu Джек Вонг. Він також запевнив, що X8 буде кращий за смартфон від Xiaomi Mi8 SE.

Meizu X8

Так може виглядати Meizu X8

В мережі також з’явились фото смартфону Meizu X8. Як свідчить знімок, новий пристрій від Meizu справді отримає виріз на екрані. Він працюватиме на Android 8/1. Також пристрій оснастять чіпом Snapdragon 710, на якому працює Xiaomi Mi8 SE.

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Теги: Техно Смартфони Meizu Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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