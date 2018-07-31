Meizu випустить колонку, що "зависає у повітрі": відео

Компанія Meizu анонсувала презентацію бездротової музичної колонки Meizu Gravity. Унікальність цього пристрою полягає в тому, що вона так би мовити "левітує" над поверхнею.

Про це пише prostotech.com.

Цю колонку мають представити 8 серпня, разом із смартфонами Meizu 16 і Meizu 16 Plus.

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Як бачимо на відео, колонка буквально зависає над землею. Такий ефект вдалось досягти завдяки прозорій акриловій підставці. У неї вбудований проектор з лінзами, який відображає інформацію про трек. До речі, дизайн колонки розробив Кошоя Цубой – це відомий японський дизайнер.

Окрім того, Meizu Gravity оснащена модулями Wi-Fi і Bluetooth, а також портом AUX для підключення джерела. Скільки буде коштувати така "містична" колонка, наразі не повідомляють.

Музична колонка Meizu Gravity: відео

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