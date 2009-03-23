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Мексика: Автоспорт

14:48, 23 березня 2009 203

BMW нав'язує боротьбу та перемагати продовжують Seat.

Райкард Райдел та Іван Мюллер стали переможцями, відповідно, III та IV етапів світової серії Туринг-перегонів WTCC в мексиканській Пуеблі. Власник поул-позишн Августо Фафус у лідерах довго не протримався. Вже під час першого кола першої гонки бразильця вдало атакував Райдел.Фарфус, втім, не склав зброї і у боротьбі з двома “Сетами” повернув найвищу сходинку БМВ на дев'ятому колі. Настирливішим був, все ж, швед. Райдел знову випередив південноамериканця і з другої спроби зберіг лідерство аж до картатого прапора. БМВ залишилось втішатись другим місцем Фарфуса і третьою позицією на яку підтягнувся Енді Пріоль.У ще жорсткішій боротьбі відгриміла друга гонка у Пуеблі. Пелотон зумів очолити чинний чемпіон серії Іван Мюллер. За фарнцузом погнався німецький однофамілець Йорг. Однак пілот БМВ із сьомим номером занадто м'яко захищався під пресингом Габріеле Тарквіні. Зрештою боротьбу за перемогу продовжили Іван Мюллер, Пріоль і тріумфатор попереднього заїзду Райдел.У такій послідовності і фінішували. Завдяки мексиканським успіхам двовладдя на горі особистого заліку пілотів встановили саме Райдел та Мюллер. В обох по 30 очок. Третій у класифікації Фарфус, четвертий - Тарквіні.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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