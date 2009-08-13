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      Мексика: Футбол

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      Футбольна збірна Мексики перемогла США.

      Мексиканські серіали завжди завершуються хепі-ендами. Футбольна збірна Мексики здобула вольову перемогу над Сполученими Штатами Америки і домашньому матчі кваліфікації від зони КОКАКАФ на Південноафриканський Чемпіонат Світу. Опинившись на межі ризику не потрапити на найближчий Мундіаль у рідних стінах, ацтеки зобов'язані були перемагати. Та вже на 8 хвилині поєдинку проковтнули гірку пігулку від Чарлі Девіса.Красивий гол американця викликав хвилю заздрощів Ісраеля Кастро. Той також захотів податись у герої і гарматним ударом здалеку відновив паритет ще посеред першого тайму. Вже у другій половині зустрічі медалі за порятунок Мексики міг удостоїтись знаний у Європі Джованні Дос Сантос. Ховард, однак, відбувся переляком.Як грають у штрафному майданчику суперників довелось доводити Мігелю Сабаху. Той, щойно вийшовши на заміну, без вагань впритул розстріляв голкіпера американців на 81 хвилині матчу. 2-1. Мексика із 9 очками все ще на четвертому місці турнірної таблиці, яке дозволяє лише пройти до плей-оф. Втім, відстань від американців, які опустились на третю сходинку, скоротилась до 1 пункту. Лідирують у зоні КОНКАКАФ Гондурас та Коста-Ріка.
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      Новини за 13 серпня 2009
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