Мексика: WTCC
16:56, 22 березня 2009 263
БМВ повертає інтригу.
Двоє пілотів німецької команди займуть перший стартовий ряд на другому етапі чемпіонату світу з автоперегонів у класі WTCC, що відбувається у Мексиці. Після повного домінуванні Сеатів на дебютному етапі в Бразилії, пілоти БМВ, як самі зізналися, не розраховували на успіх і в центральній Америці, однак сповна скористалися шансом, який випав.Тож найшвидше здолати коло вдалося двадцятип’ятирічному бразильцеві Аугусто Фарфусу, для цього йому вистачило 1 хвилини 37,682 секунди.0,45 програв партнеру по команді триразовий чемпіон світу Енді Пріоль - він другий. Тріумфатори гонок на попередньому етапі пілоти Сеат Тарквіні та Мюллер розташувалися на 3 і 5 позиціях відповідно.
Джерело: 24 Канал
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