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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мексика:Футбол

10:23, 3 квітня 2009 225

Шведський аміго став ворогом Мексики.

Захід тренерської кар’єри Свена - Йорана Ерікссона відбувається з неймовірною швидкістю. Скандинавського фахівця звільнили із посади головного тренера збірної Мексики. На спеціальній прес-конференції, голова місцевої федерації, замість того щоб говорити про перспективи оголосив про те, що національна команда залишилась без тренера.Хуаніто Компін (президент Футбольної федерації Мексики): “Вранці ми мали зустріч із містером Ерікссоном, і якщо бути чесним, це моя думка і можливо думка багатьох, хто працює в Мексиканській федерації. Нам шкода, але його період із національною командою завершився”.До таких різких дій - звільняти тренера посеред відбірного циклу на Чемпіонат світу змусив останній матч проти Гондурасу, який мексиканці програли із рахунком 1:3. Ерікссону ж, контракт якого закінчувався лише у дві тисячі десятому році, залишилось лише жалкувати та розкаюватись.Свен Йоран Ерікссон (екс-тренер збірної Мексики): “Особисто я шкодую що так сталось, тому що мені подобалась ця робота, подобалась уся країну, і люди які тут живуть. Вся відповідальність лежить на мені. Якщо хтось і має розплатитись, то це я”.Швед прийшов на тренерський місток Мексики влітку минулого року, після того як теж достроково завершилась його співпраця із “Манчестер Сіті”. З семи офіційних матчів Ерріксон із "Ель Трі" зміг виграти лише один поєдинок. У південно-американській групі по відбору на африканський мундіаль Мексика займає четверту позицію, що не дає їй гарантованого місця на чемпіонаті світу, і доведеться грати в плей-офф із п’ятою командою в Південній Америці. Можливим наступником Ерріксона називають колишнього тренера мадридського “Атлетіко” мексиканця Хав’єра Аггіре.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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