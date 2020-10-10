У Мексиці невідомі закидали гранатами житловий будинок: багато жертв і постраждалих – фото
На житловий будинок у штаті Халіско на заході Мексики напали невідомі з гранатами. У результаті шестеро людей загинули, ще двоє отримали важкі поранення.
Напад на будинок у Мексиці: що відомо
Інцидент трапився 9 жовтня у районі Тонала, що в штаті Халіско на заході Мексики, повідомляє Noticias MVS.
Читайте також Масове вбивство у Мексиці: невідомі розстріляли 11 людей у барі – фото 18+
Невідомі злочинці напали на житловий будинок. При атаці вони використовували гранати, детонація яких, ймовірно, призвела до підриву газового балона в будівлі.
А це спровокувало пожежу.
У результаті шестеро людей загинули, ще двоє отримали важкі поранення.
Співробітники прокуратури, які прибули на місце злочину, виявили в будинку
- приблизно 200 гільз від боєприпасів, що використовуються в автоматичній зброї;
- п’ять гранат;
- кругленьку суму готівкою.
Відповідно до основної версії слідства, причиною смертельного конфлікту могли бути суперечності щодо продажу земельних ділянок.
У Мексиці з гранатами напали на будинок: багато жертв / Фото Noticias MVS
Інцидент трапився у штабі Халіско: дивіться карту