Про що співає MELOVIN: переклад пісні Under The Ladder

На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2018 Україну представляє виконавець MELOVIN (справжнє ім’я Костянтин Бочаров). З піснею "Under The Ladder" співак вже потрапив до фіналу, де заспіває 12 травня.

Пропонуємо ознайомитися з повним текстом конкурсної пісні на Євробачення-2018 "Under The Ladder", а також з її перекладом.

MELOVIN – "Under The Ladder": слова пісні

Curtains down, I'm laughing at the trial

Help me to unravel

Tangle of my innocence inside

Faith's bout to be severed

(Oh oh oh oh) Won't get any better

(Oh oh oh oh) Walk under the ladder

Shout out just one reason what's this for

You can see that whatever the weather

That the wind's always there, always fair

(Oh oh oh) And it has always been now or never

The decision has got to be made

(Oh oh oh)

Desperate thoughts, your hope calls you a liar

Fear begins to revel

Nothing but your will sets you on fire

Fire lasts forever

(Oh oh oh oh) Can't get any better

(Oh oh oh oh) Dance under the ladder

If you dare, so what you're waiting for

You can see that whatever the weather

That the wind's always there, always fair

(Oh oh oh) And it has always been now or never

The decision has got to be made

(Oh oh oh)

Євробачення 2018 другий півфінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):





MELOVIN – "Under The Ladder": переклад пісні українскою мовою "Під сходами"

Завіса опущена, і я сміюся над судом.

Допоможи мені розплутати

Клубок моєї внутрішньої невинності,

Віра ось-ось буде розтоптана.

Вже не стане краще.

Ходи під сходами.

Прокричи хоча б одну причину, для чого все це

Бачиш, незважаючи на погоду,

Завжди є вітер, і він завжди попутний.

У всі часи було "зараз або ніколи",

І слід зробити вибір.

Відчайдушні думки, твоя надія називає тебе брехуном.

Страх починає бенкетувати.

Ніщо, окрім твоєї волі, не запалює тебе,

А вогонь палає вічно.

Вже не стане краще.

Танцюй під сходами,

Якщо ти наважишся, то чого ж ти чекаєш зараз?