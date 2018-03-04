MELOVIN зізнався, кого вважає своїм найбільшим конкурентом

Український співак, представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN розповів про свої стосунки із головною конкуренткою під час Нацвідбору TAYANNA.

Про це пише видання УНІАН.

Зокрема, він розповів, що не має конфлікту з TAYANNA.

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"З TAYANNA ми завжди перетиналися, ми завжди ставили один одному якісь питання, бажали удачі. Немає конфлікту між мною і TAYANNA. Є конфлікт між мною і кимось там, чимось, тому, можливо, хтось вважає мене конкурентом, хтось заздрить, інший ще щось. Я не звертаю на це уваг ", – сказав співак.

При цьому на питання про те, хто є його найбільшим конкурентом він відповів: "Головний конкурент - це ти в дзеркалі".