Днями 10500 сайтів написали, що Філатов йде в Президенти технічним кандидатом від Зеленського проти Кличка, посилаючись на якусь мавпу, яка нібито "аналітик". А до цього 5250 сайтів написали, що я хотів чи то захопити Маріуполь, чи то звільнити, посилаючись на іншу мавпу (ймовірно, мова про ексначальника штабу полку "Азов" Владислава Соболевського – 24 канал), яка нібито "герой війни та революції",

– написав Філатов.

Нагадаємо, версію про те, що Банкова може розглядати Філатова як технічного кандидата в Президенти, аби знизити рейтинг Віталія Кличка, аналітик Вігірінський висловив у своєму блозі.

Також в цьому блозі Вігірінський звернув увагу на те, що нещодавно різко знизився градус критики, який сам Борис Філатов та його давній соратник Геннадій Корбан адресували Президенту Зеленському та його оточенню, а у правоохоронців раптово зникли запитання до міського голови Дніпра.

Протягом поточного року громадськість не шокують новинами про завершені та скеровані до суду кримінальні провадження щодо представників мерії Дніпра, які мали б бути логічним наслідком розслідування злочинів, у рамках яких, у 2019–2020 роках працівниками СБ України, ледь не щомісяця обшукували комунальні підприємства та установи Дніпра. В логіці української політики це зазвичай свідчить про появу нового, ситуативного політичного альянсу,

– написав Вігірінський.

Згодом цю тезу підхопили ряд провідних інтернет-видань. Вочевидь, мера Дніпра зачепили такі припущення, але замість офіційного коментаря з цього приводу він вирішив пройтися і по журналістах, порівнявши їх з "худобою".