Про це міський голова Віталій Кличко повідомив на початку пленарного засідання Київради.

Adv

популярні відео

1048 працівників Центру екстреної медицини столиці отримали перші доплати. Рішення про додаткові виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги – за роботу під час обстрілів та на місцях ворожих атак – Київрада ухвалила нещодавно– сказав Віталій Кличко.

Яку допомогу можуть отримати медики у Києві?

За словами мера, Київ став першим містом в Україні, яке запровадило виплати працівникам бригад екстреної медичної допомоги. Крім того, Кличко розповів про додаткові заходи підтримки медиків, які, ризикуючи власним життям, рятують постраждалих унаслідок ворожих атак.

Місто виділило також кошти, і вже відбуваються процедури придбання зимового одягу для працівників екстреної медицини Києва. Медики виїжджають на місця уражень, рятують людей і нерідко самі опиняються під повторними обстрілами. Екстрена меддопомога сьогодні є однією з ключових рятувальних служб столиці– наголосив Віталій Кличко.

Реклама

Нагадаємо, що 1 жовтня на сесії Київради депутати ухвалили зміни до бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. Зокрема, місто збільшило фінансування медичної галузі і передбачило додаткові виплати працівникам екстреної медичної допомоги, які працюють на місцях влучань під час російських атак на Київ.