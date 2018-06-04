Мер Дрогобича, що на Львівщині побив активіста: промовисте відео

Мер Дрогобича, що у Львівській області, Тарас Кучма вдарив активіста, який разом із громадою міста прийшов до нього із питанням щодо незаконного сміттєзвалища, яке міська влада не може вирішити вже довгий час.

Відповідне відео опубліковане у Youtube.

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На кадрах видно, що під час зустрічі з Кучмою, один зі старших чоловіків, не витримавши байдужості мера, назвав його злодієм і бандитом.

У відповідь міський голова відразу ж кулаком вдарив його по обличчю.

Згодом, Кучма також наголосив активістам, що буде бити кожного одразу, хто посміє його називати злодієм.

Мер Дрогобича Тарас Кучма побив активіста: відео