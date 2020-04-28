Мер Львова самоізолювався вдома

Міський голова Львова Андрій Садовий кілька днів працюватиме з дому. Він самоізолювався після того, як в нього була підвищена температура.

Самоізолюватися Андрій Садовий вирішив за рекомендацією лікарів, повідомляє Львівська міська рада. Причина в тому, що в суботу у нього була підвищена температура. Тож він зробив експрес-тест та ПЛР-аналіз на COVID-19. Результати – негативні.

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"Почуваюсь дуже добре, температура 36,6 градуса. А в суботу та неділю мав трішки підвищену температуру. Тож я зробив і експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому. Загалом все добре. Я особисто пройшов всю процедуру, побачив, як це працює. Якщо є якісь підозри, усім раджу — краще звернутись до сімейного лікаря, а не чекати, що якось мине", — зазначив Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо "Львівська хвиля".

Станом на ранок 28 квітня у Львові та на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом. З них 13 – летальні. 58 пацієнтів одужало.