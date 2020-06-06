У мережі опублікували чергове гучне відео з мером Києва Віталієм Кличком. На кадрах столичний міський голова нібито під час карантину відвідав один із київських ресторанів. Більше того, він там побував на дні народження однієї молодої жінки. Інцидент начебто трапився вночі проти 6 червня.

Резонансне відео з Кличком

Відео з Кличком опублікувала низка телеграм-каналів, зокрема, Perepichka News. Про це повідомляє 24 канал.

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У дописах вони переконують, що Кличко у період карантину завітав до київського ресторану Avalon. Водночас ресурси іронічно підкреслюють, що київський мер таким чином начебто "контролював епідеміологічну ситуацію".

Кличко неодноразово виступав за те, аби кияни без потреби не виходили з дому. Тому столичного міського голову звинувачують у тому, що він "шастає".

На кадрах, які оприлюднили у мережі, видно, що Кличко вітає одну з молодих жінок з днем народження. Також він дивується, чому за столиком сидять одні дівчата і зовсім немає чоловіків.

Що кажуть про це у Кличка

Речниця київського мера Оксана Зінов’єва у коментарі 24 каналу не змогла ані прокоментувати, ані спростувати інформацію, яку опублікували в мережі. Вона це пояснила тим, що не знайома з ситуацією, тому нічого про це сказати не може.

Також ми спробували зв’язатися з Даніелою Левандовською, у сторіс інстаграму якої начебто вперше з’явилося відео з Кличком. Поки вона нам не дала жодних коментарів.

24 канал продовжує з’ясовувати правдивість інциденту. Ми неодмінно повідомимо, якщо дізнаємося нові деталі.

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Хто з політиків раніше потрапляв у подібні інциденти

Нещодавно у мережі з’явилося компрометуюче відео щодо ще одного претендента на мерське крісло. Мовиться про нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка.

На оприлюднених кадрах можна побачити, які парламентар начебто їде в маршрутці "зайцем". Сам Тищенко переконує, що він платив за проїзд і відео він загалом охарактеризував як фейкове.

Розумію, народний депутат, який не заплатив за проїзд 8 гривень – це сенсація, та сенсація фейкова. Все, що зняли незрозуміло де, – це неправда, чергова технологія моїх опонентів,

– наголосив "слуга народу".

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Карантин у Києві: основне

У столиці, як і в інших містах України, карантин запровадили з 12 березня.

Перші послаблення тут стартували з 23 травня. Зокрема, почали працювати транспорт і торгівельні заклади. А з 25 числа відновили роботу метро та всі ринки. Також дозволили користуватися дитячими майданчиками.

Зокрема, почали працювати транспорт і торгівельні заклади. А з 25 числа відновили роботу метро та всі ринки. Також дозволили користуватися дитячими майданчиками. Наступний етап пом’якшень відбувся з 1 червня. Столична влада дозволила роботу дитсадкам і спорткомплексам, пляжам і кладовищам (для відвідування).

В Україні почали пом’якшувати карантинні обмеження з 1 травня. Перед цим уряд запропонував 5 етапів виходу України з карантину.

Станом на 6 червня в Києві підтвердили 3 375 випадків COVID-19. На жаль, 75 людей померли. Натомість 888 пацієнтів одужали. Наразі хворіють 2 412 осіб.

На жаль, 75 людей померли. Натомість 888 пацієнтів одужали. Наразі хворіють 2 412 осіб. За даними МОЗ, Київ досі є не готовим до послаблення карантину. Річ у тім, що в столиці кількість нових випадків інфікування залишається високою.



5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу