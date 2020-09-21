Колишній мер Дебальцевого Андрій Бондарчук після окупації рідного міста працює таксистом у Києві. З пасажирами він ділиться спогадами про російський напад на Донбас.

Ексмер Дебальцевого – висококласний водій, – пасажир

Бондарчук був мером Дебальцевого з 2006 по 2010 рік. Враженнями про поїздку з колишнім міським очільником поділився у фейсбуці директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності Укрзалізниці Ігор Котелянець.

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Він приїхав на наш виклик по Uber Comfort. Везе з центру Києва на лівий берег. Зараз він висококласний водій. На першому місці за кількістю виконаних замовлень у столиці. Понад 23 тисячі,

– написав Котелянець.

Серед іноземців – багато ватників, – Бондарчук

Клієнтам дістається не лише професійний водій, а й цікавий співрозмовник. Адже Бондарчук завжди охоче розповідає правду про окупований Донбас та людей, які були змушені або покинути його, або залишились на території під владою агресора.

Серед іноземців дуже багато ватників. Поки їдемо – намагаюся змінити їх переконання про "громадянську війну" і про те, хто насправді є загарбником, хто вигнав мене з власного будинку. Коли трапляються росіяни — зазвичай виправдовуються, мовляв ми не відповідаємо за нашу владу,

– розповів ексмер.

Бондарчук впевнений – деокупація Донбасу обов'язково відбудеться. Саме це таксист-ексмер і пояснює своїм пасажирам українською, англійською та російською мовами.

Як відбулась окупація Дебальцевого

Навесні 2014 року в Дебальцевому проводили акції на підтримку федералізації та офіційного статусу російcької мови.

У квітні на будівлі місцевого виконкому було піднято прапор ДНР, на в'їздах до міста встановили блокпости.

У травні місцеві депутати від КПУ та Партії регіонів підтримали проведення референдуму, який і провели 11 травня.

У липні у місті та на його околицях почались активні бойові дії.

29 липня українські війська звільнили Дебальцеве від окупантів.

У січні – лютому 2015 року бої за Дебальцеве відновились. Через активні обстріли частину мешканців евакуювали.

18 лютого українські війська почали залишати місто. ДНР заявила про взяття Дебальцевого під свій контроль.

Дивіться на карті, де розташоване Дебальцеве: