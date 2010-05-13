"Будь-які кроки, які здійснює Україна і її керівництво, будуть уважно оцінюватися в Європі на предмет відповідності риторики реальним діям", - запевнила німецький канцлер у ході зустрічі в Аахені, Німеччина, повідомляє офіційний сайт Ю. Тимошенко.



Лідер БЮТ і Ангела Меркель обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, особливо аспекти, пов'язані із забезпеченням верховенства права, дотримання прав людини та громадянських свобод.



Окремою темою бесіди стало питання забезпечення та розвитку енергетичної незалежності України як ключової складової забезпечення енергетичної безпеки всієї Європи.

