Мерські доходи

2008 рік для Черновецького був вдалим.

Принаймні, про це свідчить його декларація про доходи. За минулий рік мер Києва заробив майже 270 мільйонів гривень.З цієї суми зарплата градоначальника становить "лише" 225 тисяч гривень. Понад 5 мільйонів гривень - це відсотки з банківських депозитів. Однак, основну частину своїх прибутків Черновецький отримав внаслідок продажу акцій "Правекс-банку" - це 261 мільйон 833 тисячі 326 гривень.При чому як повідомляє газета "Сегодня", з продажу 7% банківських акцій Черновецький сплатив майже 40 мільйонів гривень податку. Саме цей пункт у декларації Черновецького найбільше непокоїть Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Адже за підрахунками міністра, Черновецький та його родина на продажі "Правекс-банку" заробили 750 мільйонів доларів.Юрій Луценко (Міністр внутрішніх справ): “В ході цього продажу паном Чернівецьким та його родиною було виведено акцію банку на офшорну територію держави Кіпр, з метою уникнення податків. Якби цього виведення акцій не було допущено Національним банком, пан Черновецький та члени його родини мали б сплатити до бюджету у вигляді податків в ході продажі, по нашим оцінкам близько 480 мільйонів гривень”.Щоправда, найбільшим акціонером "Правекс-банку" був син Леоніда Черновецького - Степан. Йому належав 61 % акцій. Однак, чи сплатив Черновецький-молодший податки у повному обсязі - невідомо. Він не є чиновником, тому не зобов’язаний оприлюднювати свою декларацію, зазначили у столичній міськдержадміністрації.