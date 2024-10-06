Так, політик пропонує створити групу, у склад якої входитиме Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща. Про це пише DW.

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4-стороння група по Україні

Мерц вважає, що поряд зі США, саме ці чотири країни "мають достатній політичний, економічний і військовий потенціал, і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни".

За його словами, саме тому влада цих 4 країн має вже зараз створити контактну групу глав урядів або міністрів закордонних справ.

Лідер ХДС також назвав дві необхідні умови для співпраці та розробки пропозицій.