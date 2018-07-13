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Месенджер WhatsApp обзавівся корисною функцією

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У WhatsApp з'явилася позначка "переслане повідомлення"
У WhatsApp з'явилася позначка "переслане повідомлення" / Соцмережі

В останній версії додатку WhatsApp з'явилася нова позначка – "переслане повідомлення". Вона буде супроводжувати ті повідомлення, які вам переслали від інших користувачів.

Про це мовиться у офіційному блозі месенджера.

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"Ця додаткова інформація допоможе вам краще орієнтуватися в індивідуальних і групових чатах. Завдяки цій позначці ви зможете зрозуміти, чи відправлене вам повідомлення дійсно написав ваш друг чи родич, або вони переслали вам повідомлення, написане кимось іншим", – підкреслюють представники WhatsApp.

Також зазначається, що позначка "переслане повідомлення" з'явилася в останній версії WhatsApp, яка вже є доступною для смартфонів.

"Ми радимо вам бути уважними, коли ви пересилаєте своїм контактам чужі повідомлення. Нагадуємо, що ви можете повідомити про спам або заблокувати контакт в одне натискання", – додають у WhatsApp.

Нагадаємо, на початку липня у WhatsApp з'явилася функція створення каналів.

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Теги: Інтернет Техно Смартфони Соцмережі
Джерело: 24 канал
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