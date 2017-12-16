Мешканці Травневого та Гладосового покинули свої будинки через обстріли бойовиків, – спостерігачі

Жителі населених пунктів Травневе і Гладосове були змушені залишити свої будинки через обстріли бойовиків.

Про це з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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Попри демонстративну турботу про жителів населених пунктів Травневе і Гладосове, бойовики ОРДО нескінченними обстрілами примусили мирне населення залишити свої будинки і ночувати у сусідньому Новолуганському та у підвалах своїх будівель,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про цей факт мешканці Травневого повідомили міжнародним спостерігачам.

Українська сторона суворо засуджує такі дії бойовиків ОРДО та наполягає на припиненні обстрілів населення Донбасу.

Нагадаємо, 16 грудня бойовики прицільно обстріляли зі стрілецької зброї околиці нещодавно звільненого населеного пункту Травневе.