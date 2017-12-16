03:42
17 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія
Вєсті Кремля
21:15, 16 грудня
Вєсті.UA.Жир.
Вєсті.UA
19:54, 16 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мешканці Травневого та Гладосового покинули свої будинки через обстріли бойовиків, – спостерігачі

23:14, 16 грудня 475 Читать новость на русском
Мешканці Травневого і Гладосового через обстріли бойовиків покинули свої будинки
Мешканці Травневого і Гладосового через обстріли бойовиків покинули свої будинки / Фото з відкритих джерел

Жителі населених пунктів Травневе і Гладосове були змушені залишити свої будинки через обстріли бойовиків.

Про це з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Читайте також: СБУ знайшла слід Росії у війні на Донбасі: фото

Попри демонстративну турботу про жителів населених пунктів Травневе і Гладосове, бойовики ОРДО нескінченними обстрілами примусили мирне населення залишити свої будинки і ночувати у сусідньому Новолуганському та у підвалах своїх будівель,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про цей факт мешканці Травневого повідомили міжнародним спостерігачам.

Українська сторона суворо засуджує такі дії бойовиків ОРДО та наполягає на припиненні обстрілів населення Донбасу.

Нагадаємо, 16 грудня бойовики прицільно обстріляли зі стрілецької зброї околиці нещодавно звільненого населеного пункту Травневе.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя АТО
Джерело: 24 Канал
Новини за 16 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
16 грудня, 22:10 Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
2467
Нові
16 грудня, 22:01 Нові "групи смерті": "Червона сова" прилетіла вбивати дітей
Ольга Бродська 1701
Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
16 грудня, 20:15 Чем хуже будет России, тем хуже будет и нам, – экс-премьер Украины о санкциях Запада
Наталя Ромашова 3315
Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
16 грудня, 20:00 Казус Ложкіна: з'явився шанс розплутати павутину зловживань владою нинішнім главою держави
Сергій Лещенко 2524
16 грудня, 19:02 "Добровільно-примусове" об'єднання територіальних громад
Юрій Одарченко 1788
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Миротворча місія ООН має бути забезпечена бойовою авіацією та розвідкою, – Єльченко
 6 жовтня , 13:01
Омелян показав зруйнований Донбас та анонсував "потужне відновлення інфраструктури"
 17 серпня , 13:34
Постійно хочете робити селфі? – в Індії дали назву цій залежності
 сьогодні , 07:41
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук