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Металеві санкції

15:32, 10 березня 2009 282

Введення Москвою митних санкцій проти імпортного металу - відтерміновується.

Днями Міністерство промисловості і торгівлі РФ відмовилося розглядати заяви кількох російських меткомбінатів про запровадження захисного мита на ввезення оцинкованого прокату. Причина, за інформацією видання “Ведомости”, - формальна. На момент подання заявки, були відсутні дані по зовнішній торгівлі за грудень і січень.Зауважимо, російські металурги звернулися по допомогу до влади у зв’язку зі скороченням внутрішнього ринку оцинкованого металопрокату - за останні 4 місяці попит на нього впав на 80%. При чому, стрімко зросла частка імпортної продукції. За прогнозами фахівців, вже до кінця поточного року на неї припадатиме до 40% ринку.найбільше оцинкованого металопрокату до Росії імпортують Казахстан, Китай та Україна. При чому, за підрахунками експертів, продукція вітчизняних металургів коштує на 20% дешевше, ніж російських, оскільки її поставки на ринок сусідів наразі не обкладені митом.Наразі тамтешні виробники готують нове звернення до влади. Якщо Москва підтримає ініціативу металургів, український прокат постачатиметься до Росії з більше ніж 30-відсотковим митом, яке зведе нанівець нинішню цінову перевагу.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня 2009
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