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      Метеостанція і "розумний" фонтан: як зміниться площа перед Львівською оперою – фото

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      Проект реконструкції площі перед оперним театром у Львові
      Проект реконструкції площі перед оперним театром у Львові / 33by.pro

      Площу перед Львівським оперним театром готують до масштабної реконструкції. Замінять тут не тільки теперішній фонтан.

      З реконструкцією фонтану простір біля театру зміниться до невпізнання. Архітектурна студія 33BY Architecture у себе на сайті показала проект змін.

      Дивіться також: Реконструкція площі перед залізничним вокзалом у Львові: що зміниться

      Існуючий фонтан замінять на так званий "сухий". У холодну пору року його вимикатимуть і площа перед оперним  перетворюватиметься у повністю пішохідну зону. На його місці можна буде встановити новорічну ялинку чи сцену для міських заходів.

      Фонтан перед Львівською оперою до і після реконструкції: фотопорівняння

       

      За задумом авторів проекту, площа перед оперним нагадуватиме силует скрипки, "гриф" якої примикатиме до театру, а "струни" будуть виконані азбукою Морзе.

      Львів оперний площа реконструкція
      Площа перед Львівською оперою після реконструкції нагадуватиме скрипку / Фото: 33by.pro

      Львів оперний фонтан реконструкція
      Проект реконструкції площі перед Львівською оперою 

      "Стометрівку" (так називають алею перед оперним театром місцеві) пропонують повністю звільнити від атракціонів та МАФів. Натомість встановлять нові сучасні лавки, вбудовані в зелені зони, з розетками та зарядками для ноутбуків та телефонів.

      На площі також з'являться парковки для велосипедів та міні-метеостанція, яка регулюватиме потужність та висоту води у фонтані залежно від погоди та сили вітру.

      Як зміниться площа перед Львівським оперним після реконструкції: дивіться фото

       

       

      До слова, напередодні у Києві відкрили першу смарт-вулицю, яку обладнали стаціонарною станцією моніторингу якості повітря.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини Львова Реконструкція Архітектура Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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