Метеостанція і "розумний" фонтан: як зміниться площа перед Львівською оперою – фото

Площу перед Львівським оперним театром готують до масштабної реконструкції. Замінять тут не тільки теперішній фонтан.

З реконструкцією фонтану простір біля театру зміниться до невпізнання. Архітектурна студія 33BY Architecture у себе на сайті показала проект змін.

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Існуючий фонтан замінять на так званий "сухий". У холодну пору року його вимикатимуть і площа перед оперним перетворюватиметься у повністю пішохідну зону. На його місці можна буде встановити новорічну ялинку чи сцену для міських заходів.

Фонтан перед Львівською оперою до і після реконструкції: фотопорівняння

За задумом авторів проекту, площа перед оперним нагадуватиме силует скрипки, "гриф" якої примикатиме до театру, а "струни" будуть виконані азбукою Морзе.



Площа перед Львівською оперою після реконструкції нагадуватиме скрипку / Фото: 33by.pro



Проект реконструкції площі перед Львівською оперою

"Стометрівку" (так називають алею перед оперним театром місцеві) пропонують повністю звільнити від атракціонів та МАФів. Натомість встановлять нові сучасні лавки, вбудовані в зелені зони, з розетками та зарядками для ноутбуків та телефонів.

На площі також з'являться парковки для велосипедів та міні-метеостанція, яка регулюватиме потужність та висоту води у фонтані залежно від погоди та сили вітру.

Як зміниться площа перед Львівським оперним після реконструкції: дивіться фото

До слова, напередодні у Києві відкрили першу смарт-вулицю, яку обладнали стаціонарною станцією моніторингу якості повітря.