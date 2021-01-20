На металургійному комбінаті імені Ілліча Групи Метінвест, одразу за доменною піччю №3, сучасні аспіраційні установки будуть встановлені на доменній печі №5. Інвестиції в будівництво об'єктів п'ятої домни складуть 26 мільйонів доларів США.

Основні будівельні роботи планують завершити вже влітку поточного року.

Повідомляється, що після введення в експлуатацію нових аспіраційних установок доменної печі №5 залишкова запиленість буде нижче затверджених нормативних показників.

У повідомленні підкреслюється, що екологічна модернізація на підприємствах групи Метінвест триває, попри пандемію у 2020 році практично паралізувала світовий ринок. Промислові підприємства від Китаю до Великобританії були змушені захищати свої виробничі потужності. Уряди ЄС і Китаю ухвалили низку заходів щодо обмеження функціонування промислових підприємств. Підрядні організації не виїжджали за межі своїх країн. Були вкрай обмежені поставки обладнання та запчастин між країнами.

"На реалізації екологічних проєктів групи Метінвест також відбилися глобальні світові зміни. Всі сили були кинуті на завершення найбільшого в історії України екологічного проєкту – модернізацію аглофабрики. У 2020 році також було заплановано будівництво ще однієї аспіраційної установки в доменному цеху, але виникли труднощі з доставкою обладнання для ремонтів і будівництва в інших підрозділах. Останні дані показали, що ДП №5 потребує модернізації більше ніж ДП №2. Діючи на основі Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №1412336600-44, прийнято рішення про першорядну модернізацію доменної печі № 5 на ММКИ, яка має велику продуктивність і знаходиться в безпосередній близькості до об'єктів соціальної сфери, в тому числі загальноосвітній школі № 20", – йдеться в повідомленні.

На сьогодні виконані роботи з планування територій майданчиків під будівництво нових систем аспірації. Розпочато підготовчі роботи по демонтажу та перенесення споруд та влаштування тимчасових електромереж.

Як повідомляється, основні роботи з екологічної модернізації ДП №5 проведуть у 2 етапи. На першому етапі, без зупинки доменної печі, буде побудований комплекс систем аспірації, що включає закладання фундаменту, монтаж металоконструкцій, газоходів, парасольок і укриттів. Крім того, будуть підведені необхідні комунікації та встановлено обладнання рукавних фільтрів.

На другому етапі, під час зупинки печі на капітальний ремонт, будуть підключені рукавні фільтри до систем аспірації ливарних дворів і підбункерних приміщень, і виконані пусконалагоджувальні роботи. На цьому етапі буде завершено посилення існуючих конструкцій ливарних дворів та облаштовано прилеглу територію. Закінчення даних робіт планується влітку поточного року.

Ми йдемо шляхом створення чистого металургійного виробництва, покроково виконуючи взяті на себе зобов'язання щодо екологічної модернізації виробництва. Наприклад, у минулому році ми не тільки завершили масштабну модернізацію технологічних газоочисток аглофабрики, а й запустили нові аспіраційні установки на доменній печі №3. В цьому році, починаємо будувати сучасні системи аспірації для п'ятої домни,

– зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

Нагадаємо, у 2020 році Група Метінвест завершила модернізацію технологічних газоочисток аглофабрики меткомбінату імені Ілліча – найбільшого в історії України екологічного проєкту. Вартість реконструкції становить понад 160 млн доларів.