Переможці спецномінації конкурсу Steel Freedom відправляться в Дубаї на виставку "Експо-2020".

Генеральний партнер архітектурного конкурсу Steel Freedom компанія "Метінвест" відзначить найцікавіше архітектурне рішення із застосуванням сталевих конструкцій від команд-учасників особливим призом.

Команда-переможець в номінації від "Метінвест" відправиться разом з куратором на виставку "Експо-2020" в Дубаї, яка відбудеться з 1 жовтня 2021 до 31 березня 2022, повідомили організатори конкурсу.

"Група "Метінвест" вже сім років підтримує Steel Freedom. За цей час конкурс став справжньою подією в архітектурному середовищі України. Він приносить користь всім учасникам ринку: студенти отримують свою першу роботу, практикуючі архітектори – талановитих співробітників, замовники і девелопери – проєкти. Причому проєкти, які вже реалізуються. Ми впевнені, що з кожним роком таких проєктів буде ставати все більше, а учасники конкурсу змінять наше уявлення про сучасну архітектуру і рішення з металу", – заявив директор з маркетингу групи "Метінвест" Роман Курашов.

Реєстрація команд-учасників конкурсу триває до 30 вересня.