Група "Метінвест" у січні – вересні 2021 року заплатила 1,1 мільярда доларів податків, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник склав 423 мільйонів доларів.

Про це повідомили в компанії на підставі попередніх фінансових результатів Групи "Метінвест" за позначений період.

Згідно з повідомленням, за три квартали 2021 року компанія заплатила 616 мільйонів доларів податку на прибуток, що більш ніж у 9 разів перевищує показник за січень – вересень 2020 року.

Як повідомляється у звіті компанії, компанія "Метінвест" за дев'ять місяців 2021 року збільшила обсяг капітальних інвестицій на 79% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 822 мільйона доларів.

У2020 році компанія "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів 22,1 мільярда гривень податків і зборів.

Група "Метінвест" – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського.