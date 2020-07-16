Учасників челленджу закликають розмістити своє відео або фото з хештегом #PassTheSteelChallenge на особистій сторінці в соцмережах до 10 серпня.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" запускає челлендж "Сталь навколо нас", щоб показати всьому світові масштаби використання сталі. "Головний сенс нашого челленджу в тому, щоб показати масштаби використання сталі. Предмети з металу всюди. Сталь об'єднує дітей і дорослих, представників різних професій і домогосподарок. Вона про повсякденне життя, роботу, захоплення, поїздки, подорожі, спорт і відпочинок. Список можна продовжувати нескінченно", – пояснюють у пресслужбі групи компаній.

Ідею челленджу під назвою #PassTheSteelChallenge організатори запозичили у запущеного фешен-блогерами #passthebrushchallenge, який за час карантину набрав майже 2 млрд переглядів. Спочатку модники з усього світу змінювали образ клацанням пальців. Потім б'юті-блогери кидали один одному кисті для макіяжу і робили відео "до" і "після" макіяжу. У підсумку до руху підключилися представники інших професій з різноманітними предметами, які характеризують їх.

"Тепер наша черга! До Дня металурга і гірника це буде фан, який залишиться вам спогадом на довгий час. Покажемо всьому світу (саме всьому світу!), що сталь – це круто. Беріть участь самі й передавайте челлендж друзям і колегам!", – закликали в Метінвест.

Як пояснюють автори ідеї, для того, щоб взяти участь у челенджі, достатньо зібрати команду 4-6 осіб, мати мобільний телефон і один сталевий предмет або його мініатюру. Далі, як і в оригінальному челленджері, перша людина має перекинути сталевий предмет в одну з чотирьох сторін екрану. Наступний учасник команди отримує свою версію цього предмета з цієї сторони і передає його у будь-яку іншу сторону. І так, поки не пройде все коло учасників. При цьому в учасників команди не має (але може) бути один і той же предмет, але вони повинні бути єдині за своєю суттю. Наприклад, всі кидають залізну чашку, але у кожного вона своя.

Тим же, у кого немає можливості зібрати команду і зняти відео, пропонують лайт-версію челленджу – зробити фото зі сталевим предметом. Наприклад, вибрати великі об'єкти (мости, автомобілі, холодильники, паркани, продукцію та інші "важковаговики"), стати поруч з ним і доторкнутися до предмета, ніби штовхаєш його. Можна обійтися і більш компактним предметом (каструля, насос, вогнегасник і т. д.) і взяти його в одну руку. Головне – вільною рукою показувати на фото великий палець вгору і в описі поставити хештеги челленджу.

За підсумками челленджу в учасників буде можливість отримати приємні призи. Для цього потрібно розмістити своє відео або фото з хештегом #PassTheSteelChallenge на особистій сторінці в соцмережах до 10 серпня. Детальніше з умовами челленджу можна ознайомитися за посиланням.