Метро у Києві: КМДА не буде обмежувати кількість пасажирів і перевіряти температуру

Наразі невідомо, чи запрацює метро у Києві 25 травня, однак у КМДА вже заявили, що не обмежуватимуть кількість пасажирів у вагонах та не перевірятимуть температуру.

Метро у Києві: що відомо

КМДА чекає дозволу від Кабміну на відкриття метро у столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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Чиновник пояснив, що обмежити число пасажирів у підземці неможливо. Він зазначив, що з тієї ж причини не будуть проводити температурний скринінг.

Однак чергові по станції стежитимуть за тим, щоб люди носили маски у метро та одягали рукавички. Мондриївський пояснив, що влада міста дивитиметься на епідеміологічну ситуацію.

Критерії для відновлення громадського транспорту:

за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується у середньому менше за 12 нових випадків COVID-19;

середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить понад 12;

завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менш як 50%.

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Що відновить роботу з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Метро у Харкові: що відомо

Натомість харківське метро почне перевозити пасажирів вже з 25 травня. Про це повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес у телеграмі.

У зв'язку з ослабленням карантину і на підставі постанови Кабінету Міністрів України, харківський метрополітен починає свою роботу 25 травня о 5:30 ранку,

– написав Кернес.

Він нагадав про те, що карантин не скасований, а тільки ослаблений, тому в метро, ​​як і в іншому громадському транспорті, необхідно дотримуватися санітарних норм.