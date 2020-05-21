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Метро в Києві може не запрацювати з 25 травня

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Метро в КИєві може не запрацювати з 25 травня
Метро в КИєві може не запрацювати з 25 травня / Київський метрополітен

Київський метрополітен може не відновити роботу з 25 травня. Все через погану ситуацію з епідемією коронавірусу в столиці.

Рішення про відкриття метро в Києві з 25 травня має прийняти Кабінет міністрів України. Однак, за даними РБК-Україна, уряд схиляється до думки поки не відкривати підземку в столиці.

До слова Спортзали, наземний транспорт і магазини: що запрацює в Києві після 22 травня

Причиною такого рішення називають погану статистику випадків захворюваності COVID-19.

Станом на 21 травня в Києві підтвердили 2 475 випадків зараження коронавірусною інфекцією. З них 315 людей одужали. На жаль, 57 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності після Чернівецької області.

Натомість метро у двох інших українських містах – Харкові та Дніпрі – повинно запрацювати з 25 травня.

Поки ж на сайті Кабміну є інформація про відкриття метро з 25 травня. Наземний громадський транспорт мають запустити з 22 травня. Про те, що метрополітен у Києві можуть і не запустити з 25 травня, офіційно не повідомляється.

послаблення карантину з 22 травня
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини Києва Карантин в Україні 2020 Метро Новини політики
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